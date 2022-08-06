Все оружие от США идет на фронт, Украина не нарушает договоренности — советник Залужного

Ветеран армии США и советник главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Ден Райс заявил, что Украина направляет на фронт все оружие от США и не нарушает договоренностей с Вашингтоном. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, из опыта работы с украинскими военными стало понятно, что ВСУ четко настроены уничтожать российских оккупантов. Райс заявил, что Украина является одним из главных союзников США и выразил уверенность, что переданная военная помощь Вашингтона не будет перенаправлена в какое-либо другое место.

"У меня нет никаких опасений, что украинское руководство нарушит любое соглашение", – заявил он.

Также советник Залужного подчеркнул, что в Вашингтоне доверяют украинскому военно-политическому руководству, а также поддерживают украинских воинов и украинский народ.

СНБО и Минобороны объявили о запуске системы мониторинга поставок вооружения, которое Украина получает от союзников.

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Дмитрий Гриниченко

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