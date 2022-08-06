Все оружие от США идет на фронт, Украина не нарушает договоренности — советник Залужного
Ветеран армии США и советник главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Ден Райс заявил, что Украина направляет на фронт все оружие от США и не нарушает договоренностей с Вашингтоном. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
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По его словам, из опыта работы с украинскими военными стало понятно, что ВСУ четко настроены уничтожать российских оккупантов. Райс заявил, что Украина является одним из главных союзников США и выразил уверенность, что переданная военная помощь Вашингтона не будет перенаправлена в какое-либо другое место.
"У меня нет никаких опасений, что украинское руководство нарушит любое соглашение", – заявил он.
Также советник Залужного подчеркнул, что в Вашингтоне доверяют украинскому военно-политическому руководству, а также поддерживают украинских воинов и украинский народ.
- Ранее конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц, которая публично призвала к отставке главы ОП Андрея Ермака, заявила, что США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. Она также заявила, что американское оружие якобы может оказаться в России или Сирии.
- Украинские власти заверили, что контролируют западное оружие, а слухи о "другом" – российская пропаганда.
- В Госдепе заявили, что уверены в действиях правительства Украины по защите американского вооружения. В Белом доме сказали: после пересечения границы оружие – собственность Украины.
- СНБО и Минобороны объявили о запуске системы мониторинга поставок вооружения, которое Украина получает от союзников.
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