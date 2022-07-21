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СНБО и Минобороны запустили систему мониторинга военных поставок от союзников — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 16:46
СНБО и Минобороны запустили систему мониторинга военных поставок от союзников — Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Аппарат Совета нацбезопасности и обороны совместно с Минобороны запустили систему мониторинга поставок вооружения, которое Украина получает от союзников. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время презентации, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Речь идет о новом модуле информационно-аналитической системы "СОТА", которая используется в главном ситуационном центре Украины.

Модуль даст возможность контролировать поставки оружия в реальном режиме и на стадиях, например, когда оно готово к отгрузке, в дороге или поступило в распоряжение Вооруженных Сил Украины. 

Система также предусматривает возможности расчета поставок боеприпасов к единицам вооружения, мониторинга планов поставок и распределения оружия от союзников.
"Эта система абсолютно закрыта. Ей пользуется высшее политическое руководство страны", — сказал секретарь СНБО. 
По его словам, СНБО и Минобороны думают о возможности сделать презентацию системы для военных послов G7.
"Все, что пересекает границу, находится под пристальным контролем власти", — так Данилов прокомментировал информацию о якобы контрабанде международной военной помощи.

Читайте также: ЕС отверг обвинения против Украины: Вбросы о контрабанде оружия – пропаганда России 

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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