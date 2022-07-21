СНБО и Минобороны запустили систему мониторинга военных поставок от союзников — Данилов

Аппарат Совета нацбезопасности и обороны совместно с Минобороны запустили систему мониторинга поставок вооружения, которое Украина получает от союзников. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время презентации, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Речь идет о новом модуле информационно-аналитической системы "СОТА", которая используется в главном ситуационном центре Украины.

Модуль даст возможность контролировать поставки оружия в реальном режиме и на стадиях, например, когда оно готово к отгрузке, в дороге или поступило в распоряжение Вооруженных Сил Украины.

Система также предусматривает возможности расчета поставок боеприпасов к единицам вооружения, мониторинга планов поставок и распределения оружия от союзников.

"Эта система абсолютно закрыта. Ей пользуется высшее политическое руководство страны", — сказал секретарь СНБО.

По его словам, СНБО и Минобороны думают о возможности сделать презентацию системы для военных послов G7.

"Все, что пересекает границу, находится под пристальным контролем власти", — так Данилов прокомментировал информацию о якобы контрабанде международной военной помощи.

Дмитрий Гриниченко , Юрий Смирнов

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