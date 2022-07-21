СНБО и Минобороны запустили систему мониторинга военных поставок от союзников — Данилов
21.07.2022, 16:46
Алексей Данилов (Фото: СНБО)
Аппарат Совета нацбезопасности и обороны совместно с Минобороны запустили систему мониторинга поставок вооружения, которое Украина получает от союзников. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время презентации, сообщает корреспондент LIGA.net.
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Речь идет о новом модуле информационно-аналитической системы "СОТА", которая используется в главном ситуационном центре Украины.
Модуль даст возможность контролировать поставки оружия в реальном режиме и на стадиях, например, когда оно готово к отгрузке, в дороге или поступило в распоряжение Вооруженных Сил Украины.
Система также предусматривает возможности расчета поставок боеприпасов к единицам вооружения, мониторинга планов поставок и распределения оружия от союзников.
"Эта система абсолютно закрыта. Ей пользуется высшее политическое руководство страны", — сказал секретарь СНБО.
По его словам, СНБО и Минобороны думают о возможности сделать презентацию системы для военных послов G7.
"Все, что пересекает границу, находится под пристальным контролем власти", — так Данилов прокомментировал информацию о якобы контрабанде международной военной помощи.
- Ранее конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц, которая публично призвала к отставке главы ОП Андрея Ермака, заявила, что США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. Она также заявила, что американское оружие якобы может оказаться в России или Сирии.
- Украинские власти заверили, что контролируют западное оружие, а слухи о "другом" – российская пропаганда.
- В Госдепе заявили, что уверены в действиях правительства Украины по защите американского вооружения. В Белом доме сказали: после пересечения границы оружие – собственность Украины.
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