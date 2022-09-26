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Война России в Украине обойдется мировой экономике в $2,8 триллиона – ОЭСР

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 13:26
Война России в Украине обойдется мировой экономике в $2,8 триллиона – ОЭСР - Фото
Иллюстративное фото: unsplash

Вторжение России в Украину обойдется мировой экономике в $2,8 трлн недополученной продукции к концу 2023 года. Об этом говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития.

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"Мировая экономика потеряла импульс в результате неспровоцированной, неоправданной и незаконной агрессивной войны России против Украины. Рост ВВП во многих странах остановился, а экономические показатели указывают на продолжительное замедление", – заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

Шок от инфляции и роста цен на энергоносители, вызванный войной России против Украины, заставил ОЭСР пересмотреть свои предыдущие прогнозы экономики во всем мире в сторону понижения.

Прогнозируется, что годовой рост ВВП замедлится примерно до 1/2% в США в 2023 году и до 1/4% в зоне евро с риском более глубокого спада в экономике некоторых европейских стран в зимние месяцы.

Рост в Китае также пострадал, и ожидается, что в 2022 году он снизится до прогнозируемых 3,2%. За исключением пандемии 2020 года, это будут самые низкие темпы роста в Китае с 1970-х годов.

"Инфляционное давление, которое уже присутствовало, когда мировая экономика вышла из пандемии, серьезно усугубилось войной. Это привело к дальнейшему росту цен на энергоносители и продукты питания, что теперь угрожаєт уровню жизни людей во всем мире", – сказал Корманн.

ОЭСР прогнозирует глобальный рост на уровне скромных 3% в этом году, который замедлится до всего 2,2% в 2023 году. Это намного ниже темпов экономического роста, прогнозируемых до войны, и составляет около $2,8 трлн недополученного мирового производства в 2023 году.

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Наталія Медведєва
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