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Украинцы побеждают, но трудно считать победой, когда столько жертв и разрушений – Байден

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 08:53
Украинцы побеждают, но трудно считать победой, когда столько жертв и разрушений – Байден - Фото
Джо Байден (Фото: Jim Bourg/EPA)

С помощью союзников "Украина и ее невероятной храбрый и решительный народ добиваются успехов в определенных сферах" освободительной войны против страны-оккупанта РФ, но "трудно считать победой", когда столько всего разрушено и столько людей погибли. Так президент США Джо Байден ответил на вопрос ведущего программы 60 Minutes Скотта Пелли на канале CBS News "Украина выигрывает войну?"

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Американский лидер напомнил, что победой будет "полное вытеснение России из Украины и признание суверенитета", и отметил – "они [украинцы] побеждают Россию".

"Россия, похоже, не настолько компетентна и способна, как многие думали. Но выиграть войну? Ущерб, который это наносит, и... и граждане, и невинные люди гибнут, – ужасно трудно считать это победой", – сказал Байден.

То, что российский диктатор Владимир Путин сделал и делает против Украины – это варварство, заявил президент США.

"Его атаки против мирных жителей – против всего, от гражданских больниц до людей, домов престарелых и кварталов, где живут обычные люди, школ, это... это просто возмутительно. Так что цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока. Но мы останемся с ними, пока им нужна наша помощь", – сказал он.

Читайте также: Байден о поддержке Украины в войне против России – ее будет "столько, сколько потребуется"

Євген Пилипенко
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