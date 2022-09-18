Реакция России на свои неудачи в Украине неясна, нужно сохранять бдительность – Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предупредил, что реакция России на последние неудачи на поле боя в Украине остается неясной, и призвал к повышенной бдительности американские войска во время посещения военной базы НАТО в Польше. Об этом сообщает Reuters.

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"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности", — сказал Милли в Варшаве после посещения базы.

Журналистов, путешествующих с ним, попросили не публиковать название базы и не указывать ее местонахождение.

Поездка Милли включала проверку средств противовоздушной обороны базы, в том числе ракетных батарей Patriot, которые должны были стать последней линией обороны, если Россия решит атаковать базу, рискуя войной с НАТО.

Милли сказал, что он не предполагает, что войска США в Европе находятся под какой-либо повышенной угрозой, но сказал, что они должны быть готовы. "При ведении войны вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", – сказал он.

Милли сказал, что война перешла в новую фазу, когда украинские силы перехватили стратегическую инициативу, хотя и предупредил, что ситуация может снова измениться "через недели или месяцы".

"Из-за этого мы должны очень внимательно следить за тем, какой будет реакция России на это", – отметил генерал.

В своем сегодняшнем видеообращении президент Владимир Зеленский заверил: то, что сегодня может казаться затишьем, на самом деле является подготовкой к очередному ряду побед.

Вадим Ребрина

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