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Зеленский: Кажущееся затишье — это подготовка к новому ряду побед видео

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 22:01
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Президент Владимир Зеленский заверил: то, что сегодня может казаться затишьем, на самом деле является подготовкой к очередному ряду побед. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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"Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковская область в целом – города и громады, которые мы освободили. Эти слова сейчас звучат. Звучат всюду. Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже. Обязательно", – сказал президент.

Он отметил, что кажущееся затишье в боевых действиях является на самом деле подготовкой к следующему этапу побед.

"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной – вся", – сказал Зеленский.

Читайте также: Украина победит Россию и вступит в НАТО, если захочет — бывший глава МИД Литвы

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский видеообращение
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