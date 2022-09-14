Украина выиграет войну с Россией и вступит в НАТО, если захочет — бывший глава МИД Литвы

Украина, выиграв войну с Россией, вступит в Альянс НАТО, если будет хотеть. Об этом заявил Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы в 2012-2020 годах.

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По его словам, после "геополитических маневров" российского диктатора Владимира Путина Россия надолго выйдет из "лиги мирового уровня".

Он отметил, что падение России не приведет к конкуренции с Китаем в Центральной Азии, а с Турцией — в Сирии, на Кавказе и в Черном море.

Линкявичюс подчеркнул, что после победы над Россией в войне Украина вступит в НАТО, если все еще будет этого хотеть.

Дипломат считает, что победа Украины в захватнической войне России против нее будет не в том, чтобы украинские войска позднее разбомбили Москву, а в изгнании войск страны-оккупанта со своей территории.

Нынешний глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что война должна закончиться безоговорочной капитуляцией РФ, и Запад после проваленной политики "умиротворения" Путина обязан помочь Украине победить и передать ВСУ все запасы современного вооружения.

Он предложил спрашивать у россиян при въезде в ЕС, чей Крым.

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Дмитро Гриниченко

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