Глава МИД Литвы предложил спрашивать у россиян при въезде в ЕС, чей Крым

Если Европейский Союз не запретит выдачу туристических виз гражданам России, Литва рассмотрит этот вопрос на региональном уровне, пообещал во вторник министр зарубежных стран Габриелюс Ландсбергис.

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"Прежде всего мы добиваемся европейского решения потому, что оно вернее всего с правовой точки зрения. Если оно не будет найдено, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и, скорее всего, Финляндию", – цитирует Ландсбергиса LRT.

Он напомнил, что Сейм Литвы признал Россию государством, совершающим геноцид и поддерживающим терроризм, поэтому логично, чтобы туристов оттуда не пропускали через границу.

Региональное решение, по словам Ландсбергиса, может походить на то, как сейчас Эстония не пропускает через границу определенные группы лиц, которые могут угрожать ее национальной безопасности.

"Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Если лицо, пересекающее границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по ее мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности", – отметил глава литовской дипломатии.

Литва может сделать это в одностороннем порядке, но Ландсбергис считает, что такая мера может быть эффективной только при применении хотя бы на региональном уровне.

Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша сейчас являются основным маршрутом россиян и белорусов в Европу.

8 августа Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. Эту идею поддержали Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания. Против выступили Кипр и Греция.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил за выборочный подход к выдаче виз в Европейский Союз гражданам России.

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Андрей Водяный

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