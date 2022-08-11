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Сейчас самое важное в военной помощи Украине: скорость принятия решений – Науседа

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 04:35
Сейчас самое важное в военной помощи Украине: скорость принятия решений – Науседа - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA)

В настоящее время скорость принятия решений относительно поддержки Украины в войне против России является самым важный вопросом. Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Голосу Америки.

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Президент Литвы отметил, что США являются лидером в оказании военной помощи и политической поддержки Украине.

"Я считаю, что скорость принятия решений сейчас является важнейшим вопросом. Да, речь идет о дополнительной военной технике, вооружении, другом оборудовании, но это то, что нужно украинцам сегодня, а не завтра или послезавтра", – заявил Науседа.

Он подчеркнул, что каждый день войны приносит Украине много жертв, страдают люди, разрушаются города. 

"Мы должны остановить это как можно скорее, и роль Соединенных Штатов в этом является ключевой", – сказал президент Литвы.

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Наталия Медведева
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Гитанас Науседа литва военная помощь
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