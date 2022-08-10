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"Смотрим, что можно сделать". Главу Пентагона спросили, могут ли США помогать ВСУ больше

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 13:18
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты практически в режиме реального времени помогают силам обороны Украины всем, чем могут "на сейчас", опираясь на актуальные запросы Минобороны воюющей страны. Об этом на брифинге в Латвии заявил американский министр обороны Ллойд Остин, отвечая на вопрос журналистки, могут ли США больше помогать Украине.

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По словам главы Пентагона, "мы – США, союзники и страны по всему миру, – действительно делаем многое".

"Мы не гадаем, что нужно [Украине], потому что еженедельно, иногда дважды в неделю, я общаюсь с министром обороны Резниковым. Мы обсуждаем, как развивается битва, какие у них [украинцев] актуальные потребности и что будет нужно в будущем, чтобы быть успешными", – рассказал он.

Остин отметил, что сосредоточен на том, "чтобы помочь им успешно оборонять суверенную территорию". Глава Пентагона напомнил, что Вашингтон собрал антипутинскую коалицию, "которая хочет и может помогать Украине".

"Мы постоянно и часто смотрим, что им нужно прямо сейчас и что мы можем сделать", – добавил он.

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Остин подчеркнул, что российская армия "стала слабее, чем была перед вторжением", потому что ее войска в Украине понесли "огромные" потери – убитыми и ранеными.

Он заверил, что официальный Вашингтон будет поддерживать освободительную войну Украины против российских захватчиков "столько, сколько это будет нужно".

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Евгений Пилипенко
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Алексей Резников война вооружение военная помощь союзники Ллойд Остин
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