UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба о новой партии оружия США: Это доверие между Зеленским и Байденом в пику пропаганде

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 08:53
Кулеба о новой партии оружия США: Это доверие между Зеленским и Байденом в пику пропаганде - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (фото - пресс-служба МИД)

Передача Вооруженным Силам Украины нового пакета американской военной помощи на $1 млрд с современным вооружением разрушает попытки врага саботировать такие поставки вбросами о "недоверии" властей США к тому, как Украина использует переданное оружие. Об этом в эфире общенационального марафона заявил министр иностранных дела Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Новая партия вооружения США включает боеприпасы для ракетных установок M142 HIMARS, комплексов ПВО NASAMS, артсистем калибра 155 мм и минометов 120 мм, ПТРК Javelin, бронемашины и другое.

Эта поставка – "лучший контраргумент для тех, кто утверждает, что якобы нет доверия между Украиной и США", и который разрушает утверждение российской пропаганды, что партнеры будто бы не знают, куда идет предоставленное Украине оружие.

"Партнеры все знают, и есть высокий уровень доверия <...> – лично между Зеленским и Байденом, а также между командами Байдена и Зеленского. Просто нужно сохранять холодный ум и побеждать в информационной войне", – подчеркнул Кулеба.

Он призвал CBS провести расследование из-за фейков о поставке оружия ВСУ и добавил, что извинения канала "не менее бестолковы, чем их причина".

  • 2 августа внештатный советник главы ОП Арестович заявил, что Украине "катастрофически не хватает западного оружия, с таким количеством не справимся".
  • Также вчера, 8 августа, Пентагон подтвердил, что передал ВСУ противорадарные ракеты AGM-88 HARM.
  • Кулеба заявил, что процесс признания России спонсором терроризма в США "на продвинутой стадии".
  • 10 000 новобранцев каждые четыре месяца: описано, кого для ВСУ обучают британцы.

Читайте также: Советник Резникова: Вал фейков об оружии для ВСУ – из-за доверия Запада к Украине

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оружие пво вооружение доверие Javelin птрк военная помощь дмитрий кулеба HIMARS NASAMS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 