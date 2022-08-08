Кулеба: Извинения Amnesty International и CBS не менее бестолковы, чем их причина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "бестолковыми" извинения телеканала CBS и правозащитной организации Amnesty International. Первые выпустили документальный фильм о том, что якобы только треть западного оружия доходит до украинских военных, а вторые опубликовали скандальный отчет о том, что ВСУ якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население.

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Кулеба заявил, что сейчас поставки оружия от партнеров набирают обороты и меняют ситуацию на поле боя в пользу ВСУ, потому для РФ остановка поставок – задача №1. Для этого, по словам главы МИД, Россия использует "примитивные манипуляции": "Якобы оружие "исчезает" или может попасть "не в те руки", "подпитывает конфликт вместо урегулирования", ну и вообще – "россияне, конечно, плохие, но и украинцы не ангелы".

Глава МИД не стал утверждать, что отчет Amnesty и вышедший почти одновременно фильм CBS связаны с правительством РФ, но подчеркнул, что "обе организации и авторы этих бездоказательных "шедевров" нанесли несправедливый и ничем не спровоцированный информационный удар по Украине абсолютно синхронно с российской пропагандой".

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"В результате скандала и под бешеным публичным давлением Amnesty и CBS извинились. К сожалению, извинения не менее бестолковы, чем их причина. Amnesty написала письмо журналистам из серии "мы позицию не меняем, но извините, если принесли вам страдания". CBS признали, что все перекрутили, удалили фильм и пообещали его изменить. Но умудрились даже в извинении напустить туману о поставках оружия", – заявил Кулеба.

Он заявил, что такие извинения категорически не устраивают Украину, и ждет от CBS внутреннего расследования, а от AI – извинений за "изнасилование правды и реальности этой войны".

При этом Кулеба подчеркнул, что "вся эта ложь пока не достигает целей", и ни один партнер не озвучивал Украине упреков, подобных манипуляциям Amnesty или CBS, и на поставки оружия это никак не повлияло.

"Но это битва, в которой никогда не удастся победить раз и навсегда. Россияне получают по морде, отходят, а затем заходят на новый круг", – заявил Кулеба, в связи с чем призвал украинцев не распространять в сети ложь об Украине, "даже если она эмоционально соблазнительна", – только официальную информацию.

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук увольняется из-за несогласия с подходом международного руководства AI.

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Оксана Житнюк

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