Amnesty International для отчета о ВСУ собирала информацию в тюрьмах оккупантов — Минкульт

Правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки скандального отчета о ВСУ показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданный при Минкультуры, отмечая, что показания, по их мнению, собраны под очевидным давлением.

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По данным Центра, в процесс сбора показаний были вовлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

В то же время большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма, сообщает Центр.

В частности, по его информации, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди "желающих" предоставить подобного рода информацию.

"Такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были собраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе", – говорится в сообщении.

Там отмечают, что иногда подобное "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий.

"Кроме того, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы проходили проверку администрацией учреждений, а также, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ РФ", – сказано в сообщении.

В Amnesty International заявили, что украинские военные якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.

Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Amnesty International предлагает стране "коллективное самоубийство".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обвинение Украины в "нарушении законов войны" организацией Amnesty International "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой".

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук увольняется из-за несогласия с подходом международного руководства AI.

Вадим Ребрина

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