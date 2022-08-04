Amnesty International предлагает Украине коллективное самоубийство — советник Резникова

Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что релиз международной организации Amnesty International, где Украину обвиняют в "нарушении законов войны", предлагает стране "коллективное самоубийство". Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, Amnesty International "не заглядывает так далеко", задаваясь возможным вопросом о том, что будет с гражданскими, если не будет украинской армии.

"Материал Amnesty International полностью укладывается в распространённую на западе девиацию. Практически все некогда уважаемые организации, отдельные высокоразвитые страны и широкий спектр политиков прямым текстом говорят нам: отличным вариантом является ваше самоубийство. Самоубейтесь. Посмотрите, сколько в этом плюсов. Это сняло бы массу проблем. Практически для всех. Сделайте это сами. Конечно, выбор за вами. Но это бы нам очень помогло. Пострадаете только вы. А вы – это явное меньшинство! Согласитесь, это очень разумно", – написал Копытько.

Он отметил, что во многих международных институциях "это мракобесие является фундаментальной основой всей работы". Советник Резникова заявил, что Россия демонстративно не соблюдает правила ведения войны, однако от Украины как жертвы агрессии требуют "исполнения всех буковок без учета контекста, что на практике означает самоубийство".

"Ну, тут ничего не поделать, говорят уважаемые организации. Да, агрессор нас посылает, на него мы воздействовать не можем. Поэтому будем зудеть вам. Так когда вы самоубьётесь? Отказываетесь? Тогда вы во всём виноваты. Но самоубиваться мы не будем. Интересно, кто возьмётся убеждать в пользе коллективного самоубийства", – пишет он.

Копытько подчеркнул, что Украина неукоснительно реагирует на конкретные факты, которые могут свидетельствовать о каких-то нарушениях или преступлениях со своей стороны, все инциденты изучаются и получают соответствующую реакцию.

30 июля глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период.

В рамках эвакуации власти надеются вывезти в более безопасные районы страны, где зимой должны быть отопление, водоснабжение и электричество, свыше 200 000 людей.

Кабмин опубликовал распоряжение о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области. Эвакуацию будут осуществлять в безопасные районы 13 областей.

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Дмитрий Гриниченко

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