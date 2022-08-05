Глава украинского Amnesty International заявила об уходе – не согласна с докладом о ВСУ

Глава украинского офиса международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук увольняется из-за несогласия с подходом международного руководства AI. Об этом она сообщила в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Покальчук написала, что подает в отставку, так как у нее исчезла надежда "достучаться, донести свое мнение" до головного офиса Amnesty в связи с публикацией доклада с обвинениями ВСУ в якобы нарушениях правил ведения войны.

"Если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию ее защитников", – написала Покальчук.

Она пишет, что у нее была "наивная надежда", что ей удастся "все-таки объяснить, достучаться, донести свое мнение", и "текст будет удален, а вместо него появится другой". И что об отставке она заявила, когда поняла, что этого не произойдет.

Покальчук подчеркивает, что украинский офис организации настаивал, что выпущенный 4 августа пресс-релиз "должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины", однако AI, "сами того не желая", выпустили текст, который "прозвучал как поддержка российских нарративов" и стал "инструментом российской пропаганды".

4 августа в украинском офисе Amnesty International заявили, что не принимали участия в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что ВСУ подвергают опасности мирных жителей.

В Amnesty International заявили, что украинские военные якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.

Внештатный советник Министра обороны Алексей Копытько заявил, что Amnesty International предлагает стране "коллективное самоубийство".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обвинение Украины в "нарушении законов войны" организацией Amnesty International "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой".

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.