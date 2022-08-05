UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава украинского Amnesty International заявила об уходе – не согласна с докладом о ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 23:05
Глава украинского Amnesty International заявила об уходе – не согласна с докладом о ВСУ - Фото
Оксана Покальчук (фото – Facebook)

Глава украинского офиса международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук увольняется из-за несогласия с подходом международного руководства AI. Об этом она сообщила в Facebook

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Покальчук написала, что подает в отставку, так как у нее исчезла надежда "достучаться, донести свое мнение" до головного офиса Amnesty в связи с публикацией доклада с обвинениями ВСУ в якобы нарушениях правил ведения войны.

"Если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию ее защитников", – написала Покальчук. 

Она пишет, что у нее была "наивная надежда", что ей удастся "все-таки объяснить, достучаться, донести свое мнение", и "текст будет удален, а вместо него появится другой". И что об отставке она заявила, когда поняла, что этого не произойдет.

Покальчук подчеркивает, что украинский офис организации настаивал, что выпущенный 4 августа пресс-релиз "должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины", однако AI, "сами того не желая", выпустили текст, который "прозвучал как поддержка российских нарративов" и стал "инструментом российской пропаганды".

4 августа в украинском офисе Amnesty International заявили, что не принимали участия в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что ВСУ подвергают опасности мирных жителей.

  • В Amnesty International заявили, что украинские военные якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население.
  • Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.
  • Внештатный советник Министра обороны Алексей Копытько заявил, что Amnesty International предлагает стране "коллективное самоубийство".
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обвинение Украины в "нарушении законов войны" организацией Amnesty International "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой".
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Amnesty International оксана покальчук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 