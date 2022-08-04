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В Amnesty International Украина говорят, что не участвовали в подготовке доклада о ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 18:37
В Amnesty International Украина говорят, что не участвовали в подготовке доклада о ВСУ - Фото
Amnesty International Фото: amnestyusa.org

В украинском офисе правозащитной организации Amnesty International заявили, что не принимали участия в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что ВСУ подвергают опасности мирных жителей. Об этом в комментарии hromadske сообщила спикер Amnesty International Украина Екатерина Митева, отметив, что в докладе не зафиксировано ни одно военное преступление украинских военных.

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Митева сообщила, что, по правилам организации, во время вооруженных конфликтов и войн документированием нарушений и преступлений занимается исключительно Департамент реагирования на кризисы.

По ее словам, с 24 февраля исследователи организации задокументировали десятки военных преступлений на территории Украины и доказали, что они были совершены российскими военными.

Спикер украинского офиса отметила, что нужно различать военные преступления и нарушения международного гуманитарного права (МГП), которым регулируют законы и обычаи войны. Лишь тяжкие нарушения МГП считаются военными преступлениями и требуют привлечения виновных к уголовной ответственности.

"Команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International не зафиксировала ни одного военного преступления украинских военных", – сказала Митева.

Она пояснила, что исследователи организации фиксируют военные преступления на основе детального анализа и верификации всех доступных фото- и видеодоказательств, свидетельств очевидцев, данных радаров и спутниковых снимков. Если есть доступ к объекту, на местах оцениваются остатки оружия, а также степень и характер разрушений.

  • В Amnesty International заявили, что украинские военные якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население.
  • Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.
  • Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Amnesty International предлагает стране "коллективное самоубийство".
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обвинение Украины в "нарушении законов войны" организацией Amnesty International "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой".
Вадим Ребрина
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ВСУ война Amnesty International
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