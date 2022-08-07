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AI извинилась за "тревогу", которую вызвал доклад о ВСУ, но не отказалась от своих выводов

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 18:00
AI извинилась за
Украинские военные ( Фото: Генштаб)

Правозащитная организация Amnesty International извинилась за "тревогу и гнев", которые вызвал ее доклад. В нем утверждается, что ВСУ якобы размещают базы в школах, больницах и жилых районах, чем ставят под угрозу мирных жителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо от организации.

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В Amnesty International также отметили, что поддерживают сделанные ранее выводы, отметив, что для них "приоритетом является обеспечение защиты гражданских лиц".

"Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли", – сообщили в Amnesty International.

В организации добавили, что обнаружили украинских военных  рядом с гражданскими домами в 19 городах и селах Украины, которые она посетила. По их мнению, такая тактика ВСУ подвергала риску обстрелов гражданские объекты со стороны России.

"Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны", — сообощили в AI.

При этом в организации отметили: то, что они задокументировали нарушения со стороны ВСУ, не оправдывает действия российской армии.

Читайте также: The Times назвала Amnesty International пропагандистами Путина за доклад о ВСУ

Наталия Фреик
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Amnesty International
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