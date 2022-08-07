UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

The Times назвала Amnesty International пропагандистами Путина за доклад о ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 07:09

Британская газета The Times раскритиковала доклад Amnesty Intetantional, в котором эта организация утверждала, что ВСУ якобы размещают базы в школах, больницах и жилых районах, чем ставят под угрозу мирных жителей. Журналисты в редакционной колонке назвали AI пропагандистами российского диктатора Владимира Путина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Газета опубликовала колонку с заголовком "Мнение The Times о докладе Amnesty International по Украине: Путинские пропагандисты". В подзаголовке она написала, что "организация позорно обвиняет жертв российской агрессии".

Журналисты заявили: глупость AI сопоставима с действиями пацифистки Веры Бриттейн и ее сторонников в 1945 году, которые после новостей о нацистских лагерях смерти в Европе заявили, что данные об этих зверствах были опубликованы отчасти для оправдания бомбардировок немецких городов антигитлеровской коалицией.

В The Times считают абсолютно правым президента Владимира Зеленского, который заявил, что организация перекладывает ответственность с агрессора на жертву. Журналисты подчеркнули: защита мирного населения – это "совершенно иное, чем обвинение и порочение жертв агрессии".

Они отметили, что доклад AI "охотно" распространило посольство РФ в Британии, в то время как украинский офис Amnesty, с которым не консультировались авторы доклада, осудил доклад. По мнению The Times, в докладе "не уделяется внимание реалиям военных операций и неверно воспринимается содержание позитивного международного права".

"Amnesty тщетно пытается отвести критику, ссылаясь на свое осуждение вторжения России. Это слабое уклонение. Украинские силы базируются в гражданских районах, потому что российские силы атакуют их. Таков устоявшийся метод российских военных действий, как в Чечне и Сирии, так и в Украине. Украинские силы оказывают доблестное сопротивление этим нападениям, пытаясь помочь мирным жителям покинуть подвергающиеся опасности районы", – говорится в колонке.

В газете напомнили, что AI "не впервые унижается" перед Кремлем, ведь в прошлом году она отменила признание узником совести российского оппозиционера Алексея Навального. По мнению журналистов, организация ничему не научилась после этого фиаско, ведь ее гендиректор Аньес Калламар лишь возмущается критикой.

По мнению журналистов, в любой серьезной неправительственной организации Каламар ушла бы в отставку, но репутацию Amnesty уже не спасти.

"Некогда уважаемая гуманитарная кампания Amnesty сегодня демонстрирует прискорбное безразличие к угнетению. Показав себя мягкой к преступлениям и мягкой к фашизму, она должна иметь приличие уйти со сцены", – подытожили в The Times.

Читайте также: В Минобороны развернуто ответили на обвинения Amnesty International в адрес Сил обороны

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Amnesty International The Times
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 