Британская газета The Times раскритиковала доклад Amnesty Intetantional, в котором эта организация утверждала, что ВСУ якобы размещают базы в школах, больницах и жилых районах, чем ставят под угрозу мирных жителей. Журналисты в редакционной колонке назвали AI пропагандистами российского диктатора Владимира Путина.

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Газета опубликовала колонку с заголовком "Мнение The Times о докладе Amnesty International по Украине: Путинские пропагандисты". В подзаголовке она написала, что "организация позорно обвиняет жертв российской агрессии".

Журналисты заявили: глупость AI сопоставима с действиями пацифистки Веры Бриттейн и ее сторонников в 1945 году, которые после новостей о нацистских лагерях смерти в Европе заявили, что данные об этих зверствах были опубликованы отчасти для оправдания бомбардировок немецких городов антигитлеровской коалицией.

В The Times считают абсолютно правым президента Владимира Зеленского, который заявил, что организация перекладывает ответственность с агрессора на жертву. Журналисты подчеркнули: защита мирного населения – это "совершенно иное, чем обвинение и порочение жертв агрессии".

Они отметили, что доклад AI "охотно" распространило посольство РФ в Британии, в то время как украинский офис Amnesty, с которым не консультировались авторы доклада, осудил доклад. По мнению The Times, в докладе "не уделяется внимание реалиям военных операций и неверно воспринимается содержание позитивного международного права".

"Amnesty тщетно пытается отвести критику, ссылаясь на свое осуждение вторжения России. Это слабое уклонение. Украинские силы базируются в гражданских районах, потому что российские силы атакуют их. Таков устоявшийся метод российских военных действий, как в Чечне и Сирии, так и в Украине. Украинские силы оказывают доблестное сопротивление этим нападениям, пытаясь помочь мирным жителям покинуть подвергающиеся опасности районы", – говорится в колонке.

В газете напомнили, что AI "не впервые унижается" перед Кремлем, ведь в прошлом году она отменила признание узником совести российского оппозиционера Алексея Навального. По мнению журналистов, организация ничему не научилась после этого фиаско, ведь ее гендиректор Аньес Калламар лишь возмущается критикой.

По мнению журналистов, в любой серьезной неправительственной организации Каламар ушла бы в отставку, но репутацию Amnesty уже не спасти.

"Некогда уважаемая гуманитарная кампания Amnesty сегодня демонстрирует прискорбное безразличие к угнетению. Показав себя мягкой к преступлениям и мягкой к фашизму, она должна иметь приличие уйти со сцены", – подытожили в The Times.

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Марк Сировой

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