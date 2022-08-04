Глава Amnesty International в Украине резко раскритиковала "исследование" головного офиса

Руководитель украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что ее команда сделала все, чтобы скандальный отчет о ВСУ не был обнародован на англоязычном сайте организации, но авторы публикации даже не захотели подождать комментария Минобороны Украины.

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Покальчук отметила, что отчет создали на основе данных, собранных иностранными исследователями и исследователями Департамента реагирования на кризисы глобального офиса AI, украинский офис не был включен в подготовку или написание текста публикации.

По ее словам, уже на начальном этапе разработки доклада аргументы команды украинского офиса относительно недопустимости и неполноты такого материала не были учтены.

"Со своей стороны представители и представительницы украинского офиса сделали все, что могли, чтобы этот материал не был обнародован. Когда на наши неоднократные возражения мы получили ответное бескомпромиссное "нет", мы также сделали все, что могли, чтобы минимизировать распространение материала", – написала Покальчук.

По ее словам, офис в Украине просил у авторов прислать заранее все версии материала, но этого не произошло.

"Мы убедили их попросить официальный комментарий от Министерства обороны Украины, но при этом они, к сожалению, не предоставили достаточно времени на получение ответа и опубликовали это исследование без их комментария", – сообщила Покальчук.

Украинская команда, отметила она, категорически отказались публиковать этот пресс-релиз на своем сайте или переводить его на украинский, "из-за его, по нашему мнению, односторонности".

Покальчук обратила внимание, что с 24 февраля команда украинского офиса AI выпустила более 20 материалов о преступлениях, совершенных Россией на территории Украины. Многие материалы имели международный резонанс и неоднократно будут использованы в международных институтах в процессе восстановления справедливости, отметила она.

В Amnesty International заявили, что украинские военные якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.

Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Amnesty International предлагает стране "коллективное самоубийство".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обвинение Украины в "нарушении законов войны" организацией Amnesty International "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой".

Президент Владимир Зеленский заявил, что AIтакими отчетами, как обнародованный сегодня, "помогают террористам" и вместе с ними несут ответственность за гибель украинцев.

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Вадим Ребрина

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