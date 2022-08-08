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Кулеба призвал CBS провести расследование из-за фейков в фильме о поставке оружия для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 12:54
Кулеба призвал CBS провести расследование из-за фейков в фильме о поставке оружия для ВСУ - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал американский телеканал CBS, который выпустил документальный фильм о том, что якобы только треть западного оружия доходит до украинских военных, провести внутреннее расследования. Об этом он написал в Twitter.

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В документальном фильме телеканала CBS "Вооружение Украины" цитировалась оценка литовского волонтера, основателя некоммерческой организации Blue-Yellow, Йонаса Омана о том, что по состоянию на конец апреля около 30% западной помощи доходит до линии фронта в Украине. 

CBS удалил твит со ссылкой на эту оценку и внес изменения после публикации материала, в которой говорится, что по мнению Йонаса Омана доставка оружия значительно улучшилась после съемок CBS в конце апреля.

"С тех пор, по словам Омана, доставка улучшилась. Кроме того, американские военные подтвердили, что атташе по обороне, бригадный генерал Гаррик М. Гармон прибыл в Киев в августе для контроля и мониторинга вооружений", – сообщается в материале CBS.

Глава МИД приветствовал такой шаг американского CBS, но призвал провести расследование по поводу того, кто это сделал и почему.

"Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, поделившись необоснованными заявлениями и подорвав доверие к поставкам жизненно важной военной помощи нации, сопротивляющейся агрессии и геноциду", – сообщил Кулеба в Twitter.

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Наталия Фреик
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поставки оружия военная помощь дмитрий кулеба
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