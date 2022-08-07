Теракт в Еленовке был спецоперацией России против поставок Украине западного оружия – ГУР

Террористический удар россиян по украинским военнопленным в Еленовке был спецоперацией армии РФ по дискредитации поставок Украине западного оружия. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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По его словам, сообщение россиян о якобы умышленном обстреле ВСУ оружием HIMARS по лагерю военнопленных в Еленовке были фальсификацией и спецоперацией РФ против поставок западных партнеров в Украину высокоточного оружия.

"С самого начала это было фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи", – добавил Юсов.

29 июля в лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены.

Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.

3 августа в Международном комитете Красного Креста заявили, что пока не получили возможности посетить Еленовку, хотя Россия заявляла, что приглашала туда экспертов МККК и ООН.

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Наталия Фреик

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