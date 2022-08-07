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Теракт в Еленовке был спецоперацией России против поставок Украине западного оружия – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 12:51
Теракт в Еленовке был спецоперацией России против поставок Украине западного оружия – ГУР - Фото
Корпус, где содержались украинские военнопленные в Оленовке (Фото - скриншнот с видео)

Террористический удар россиян по украинским военнопленным в Еленовке был спецоперацией армии РФ по дискредитации поставок Украине западного оружия. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. 

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По его словам, сообщение россиян о якобы умышленном обстреле ВСУ оружием HIMARS по лагерю военнопленных в Еленовке были фальсификацией и спецоперацией РФ против поставок западных партнеров в Украину высокоточного оружия. 

"С самого начала это было фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи", – добавил Юсов.

  • 29 июля в лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены.
  • Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии. 
  • В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.
  • 3 августа в Международном комитете Красного Креста заявили, что пока не получили возможности посетить Еленовку, хотя Россия заявляла, что приглашала туда экспертов МККК и ООН.  

Читайте также: ЧВК Вагнера и вранье. Россия совершила массовое убийство пленных в Еленовке: что известно

Наталия Фреик
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гур спецоперация Еленовка поставки оружия фальсификация военнопленные
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