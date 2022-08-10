Пентагон показал общий список военной помощи, предоставленной США Украине

Министерство обороны США обнародовало список военной помощи, которую получают Вооруженные Силы Украины. Список опубликован на сайте Пентагона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России США выделили Украине около $9,1 млрд помощи в области безопасности.

Военная помощь, которую США предоставили Украине, включает:

- более 1400 зенитных комплексов Stinger;

- более 7500 противотанковых комплексов Javelin;

- более 25 000 других противотанковых систем;

- более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

- 126 155-мм гаубиц и до 561 000 155-мм артиллерийских снарядов;

- 72 000 105-мм артиллерийских снарядов;

- 126 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;

- 22 тактические машины для эвакуации техники;

- 16 реактивных артиллерийских установок высокой подвижности и боеприпасы к ним;

- 20 минометных систем калибра 120-мм и 20 000 выстрелов для них;

- четыре командно-штабные машины;

- две зенитно-ракетные системы (NASAMS) и боеприпасы;

- 20 вертолетов Ми-17;

- противобатарейные системы;

- сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;

- 200 БТР М113;

- более 10 000 гранатометов и стрелкового оружия;

- свыше 59 000 000 патронов к стрелковому оружию;

- 75 000 комплектов бронежилетов и касок;

- около 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;

- ракетные системы с лазерным наведением;

- беспилотные летательные аппараты Puma;

- беспилотные корабли береговой обороны;

- 26 контрартиллерийских РЛС;

- четыре противоминометных радара;

- четыре радиолокатора воздушного наблюдения;

- две системы береговой обороны Harpoon;

- 18 прибрежных и речных патрульных катеров;

- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

- взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование для преодоления препятствий;

- тактические защищенные системы связи;

- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазеров

дальномеры;

- коммерческие услуги спутниковой съемки;

- средства защиты от взрывоопасных предметов;

- средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

- 50 бронированных медицинских автомобилей;

- медицинские принадлежности, включая аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование;

- аппаратура электронных помех;

- полевое оборудование и запасные части;

- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Как отмечается, США продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности для самообороны.

Читайте также: США предоставят Украине дополнительно $4,5 млрд финансовой помощи

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.