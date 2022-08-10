Пентагон показал общий список военной помощи, предоставленной США Украине
Министерство обороны США обнародовало список военной помощи, которую получают Вооруженные Силы Украины. Список опубликован на сайте Пентагона.
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В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России США выделили Украине около $9,1 млрд помощи в области безопасности.
Военная помощь, которую США предоставили Украине, включает:
- более 1400 зенитных комплексов Stinger;
- более 7500 противотанковых комплексов Javelin;
- более 25 000 других противотанковых систем;
- более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
- 126 155-мм гаубиц и до 561 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 72 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- 126 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
- 22 тактические машины для эвакуации техники;
- 16 реактивных артиллерийских установок высокой подвижности и боеприпасы к ним;
- 20 минометных систем калибра 120-мм и 20 000 выстрелов для них;
- четыре командно-штабные машины;
- две зенитно-ракетные системы (NASAMS) и боеприпасы;
- 20 вертолетов Ми-17;
- противобатарейные системы;
- сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;
- 200 БТР М113;
- более 10 000 гранатометов и стрелкового оружия;
- свыше 59 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- 75 000 комплектов бронежилетов и касок;
- около 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;
- ракетные системы с лазерным наведением;
- беспилотные летательные аппараты Puma;
- беспилотные корабли береговой обороны;
- 26 контрартиллерийских РЛС;
- четыре противоминометных радара;
- четыре радиолокатора воздушного наблюдения;
- две системы береговой обороны Harpoon;
- 18 прибрежных и речных патрульных катеров;
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование для преодоления препятствий;
- тактические защищенные системы связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазеров
дальномеры;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- средства защиты от взрывоопасных предметов;
- средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- медицинские принадлежности, включая аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование;
- аппаратура электронных помех;
- полевое оборудование и запасные части;
- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.
Как отмечается, США продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности для самообороны.
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