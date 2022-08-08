США предоставят Украине дополнительно $4,5 млрд финансовой помощи

Соединенные Штаты предоставят правительству Украины дополнительно $4,5 млрд, в результате чего общая бюджетная поддержка с момента вторжения России в феврале составит $8,5 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID).

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Финансирование, координируемое с Министерством финансов США через Всемирный банк, будет поступать правительству Украины траншами, начиная с выплаты $3 млрд в августе, сообщило USAID.

Средства США должны помочь украинскому правительству сохранить основные функции, включая социальную и финансовую помощь населению, детям с инвалидностью и миллионам внутренне перемещенных лиц.

По оценкам Всемирного банка, к концу 2023 года 55% украинцев будут жить в бедности из-за войны и большого количества перемещенных лиц по сравнению с 2,5% до начала войны.

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Вадим Ребрина

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