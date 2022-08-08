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США предоставят Украине дополнительно $4,5 млрд финансовой помощи

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 20:27
США предоставят Украине дополнительно $4,5 млрд финансовой помощи - Фото
USAID logo

Соединенные Штаты предоставят правительству Украины дополнительно $4,5 млрд, в результате чего общая бюджетная поддержка с момента вторжения России в феврале составит $8,5 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID).

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Финансирование, координируемое с Министерством финансов США через Всемирный банк, будет поступать правительству Украины траншами, начиная с выплаты $3 млрд в августе, сообщило USAID.

Средства США должны помочь украинскому правительству сохранить основные функции, включая социальную и финансовую помощь населению, детям с инвалидностью и миллионам внутренне перемещенных лиц.

По оценкам Всемирного банка, к концу 2023 года 55% украинцев будут жить в бедности из-за войны и большого количества перемещенных лиц по сравнению с 2,5% до начала войны.

Читайте также: Евросоюз планирует выделить Украине 8 млрд евро помощи к сентябрю – Reuters

Вадим Ребрина
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США помощь usaid
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