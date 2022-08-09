Идет подготовка к передаче систем ПВО NASAMS Украине, США дали ракеты для них — ВСУ

США передали Украине ракеты для систем противовоздушной обороны NASAMS, однако передача самих комплексов только готовится. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, новый пакет военной помощи от США является "хорошим сюрпризом", так как там правда есть ракеты американского производства для систем NASAMS.

Он отметил, что эти ракеты понадобятся ВСУ, когда придут сами системы.

"Пока они не у нас, идет подготовка к передаче, ожидаем две батареи с определенным количеством пусковых установок", — сказал Игнат.

8 августа США анонсировали предоставление Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд. В него войдут в частности Javelin, ракеты для HIMARS и NASAMS.

20 июля американский топ-генерал Марк Милли заявил, что большую озабоченность вызывает расход ракет к HIMARS, чем количество пусковых установок.

Ракетные системы HIMARS используются для точечных ударов – сейчас нужно поставить Украине не сотни таких систем, а обеспечить ее непрерывными поставками боеприпасов к ним, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.

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Дмитрий Гриниченко

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