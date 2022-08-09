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Идет подготовка к передаче систем ПВО NASAMS Украине, США дали ракеты для них — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 17:31
Идет подготовка к передаче систем ПВО NASAMS Украине, США дали ракеты для них — ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

США передали Украине ракеты для систем противовоздушной обороны NASAMS, однако передача самих комплексов только готовится. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, новый пакет военной помощи от США является "хорошим сюрпризом", так как там правда есть ракеты американского производства для систем NASAMS. 

Он отметил, что эти ракеты понадобятся ВСУ, когда придут сами системы. 

"Пока они не у нас, идет подготовка к передаче, ожидаем две батареи с определенным количеством пусковых установок", — сказал Игнат.

Читайте также: Пентагон: Ракеты для NASAMS поставят к прибытию самих систем ПВО – в ближайшие месяцы 

Дмитрий Гриниченко
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война пво военная помощь
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