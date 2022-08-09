Пентагон: Ракеты для NASAMS поставят к прибытию самих систем ПВО – в ближайшие месяцы

Системы противовоздушной обороны NASAMS готовятся к отправке в Украину и прибудут, вероятно, в ближайшие месяцы. К этому же времени США должны поставить и ракеты к ним, заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль на брифинге о новом пакете помощи Украине.

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Его спросили, доставлены ли NASAMS в Украину фактически. Он ответил, что эти системы находятся на стадии подготовки и, вероятно, прибудут в ближайшие несколько месяцев.

Каль также объяснил, что поставка ракет AMRAAM, которые используются с NASAMS также займет определенное время.

"Их нужно будет осмотреть, чтобы убедиться, что все ракеты находятся в хорошем состоянии, а затем они будут доставлены к моменту прибытия NASAMS", – сказал представитель Пентагона.

30 июля в Пентагоне не назвали дату доставки в Украину ПВО NASAMS, но заявили о "продвижении".

8 августа США анонсировали предоставление Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд. В него войдут в частности Javelin, ракеты для HIMARS и NASAMS.

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Марк Сировой

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