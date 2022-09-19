Байден о поддержке Украины в войне против России – ее будет "столько, сколько потребуется"
19.09.2022, 08:28
Джо Байден (фото - ЕРА)
Президент США Джо Байден подтвердил "железную приверженность" его администрации поддержке и военной помощи Украине, сколько бы времени и усилий ни потребовалось, чтобы изгнать российских оккупантов с ее территорий. В этом он заверил в интервью каналу CBS News.
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Ведущий программы 60 Minutes Скотт Пелли указал, что США уже выделили Украине свыше $15 млрд помощи, и спросил – "как далеко вы пойдете?"
"Столько, сколько потребуется", – сказал американский лидер.
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На уточняющий вопрос журналиста "Железная приверженность?" Байден ответил – "Да".
- В том же интервью Байден прямо заявил: войска США будут защищать Тайвань в случае беспрецедентной атаки Китая.
- 14 сентября Байден так говорил о контрнаступлении ВСУ – "есть значительный прогресс, но я думаю, что это надолго".
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