Путин предложил ограбить Украину, поработить ее граждан и потом подписать "мир" – Бербок

Германский министр иностранных дел Анналена Бербок убеждена, что российский диктатор Владимир Путин не собирается ни о чем договариваться ни с Украиной, ни с Западом в целом, о чем "очень ясно дал понять" в речи, когда объявлял захваченные украинские территории "российскими". Об этом она заявила в интервью Neue Osnabrucker Zeitung.

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"Его предложение звучало примерно так: "Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а затем вы сможете подписать мир". Это противоположно миру. Это террор и несвобода", – сказала она.

Говоря, что Путин не собирается искать дипломатическое решение, Бербок тут же отметила, что Германия, другие страны и организации "стараются каждый день и от имени мирового сообщества обращаются к президенту России с просьбой прекратить бомбардировки", хотя в ответ видят только "новые зверства".

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По словам главы МИД ФРГ, если бы Украина перестала сопротивляться, ей "пришел бы конец, и страшные преступления против народа были бы повседневной жизнью и в Киеве".

"Это должно быть ясно всем, кто требует, чтобы мы перестали поддерживать Украину или уступили Путину", – обратилась она к "пацифистам".

Бербок считает, что Путин "более одинок и изолирован, чем когда-либо", но за такое положение дел якобы "только он один несет ответственность".

Євген Пилипенко

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