Россияне стали чаще применять штурмовую авиацию и ВСУ сбивают ее больше – Воздушные силы
В последние недели Силы обороны Украины стали чаще сбивать вражеские самолеты и вертолеты, потому что россияне стали чаще использовать штурмовую авиацию. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат на брифинге.
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"Враг использует больше авиации, поскольку наземные силы и средства тоже имеют свойство заканчиваться – уничтожаются нашими войсками Сил обороны", – сказал спикер Воздушных сил.
По его словам, оккупанты стали чаще использовать штурмовую авиацию из-за того, что украинские войска ведут интенсивные наступательные действия.
"Противник увеличивает на определенных направлениях с определенной целью, с определенными задачами именно действия штурмовой авиации, а также вертолетов, чаще всего это Ка-52, которые попадают в прицелы нашей ПВО. Таким образом – сбивают", – рассказал Игнат.
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