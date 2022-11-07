Россияне стали чаще применять штурмовую авиацию и ВСУ сбивают ее больше – Воздушные силы

В последние недели Силы обороны Украины стали чаще сбивать вражеские самолеты и вертолеты, потому что россияне стали чаще использовать штурмовую авиацию. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат на брифинге.

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"Враг использует больше авиации, поскольку наземные силы и средства тоже имеют свойство заканчиваться – уничтожаются нашими войсками Сил обороны", – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, оккупанты стали чаще использовать штурмовую авиацию из-за того, что украинские войска ведут интенсивные наступательные действия.

"Противник увеличивает на определенных направлениях с определенной целью, с определенными задачами именно действия штурмовой авиации, а также вертолетов, чаще всего это Ка-52, которые попадают в прицелы нашей ПВО. Таким образом – сбивают", – рассказал Игнат.

31 октября зенитчики ВСУ за три минуты сбили два ударных вертолета россиян на юге.

Сегодня, 7 ноября, в Херсонской области украинские зенитчики уничтожили штурмовик российских оккупантов Су-25.

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Наталія Медведєва

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