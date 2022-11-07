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Южный фронт. Украинские зенитчики уничтожили с утра штурмовик Су-25 российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 10:46
Южный фронт. Украинские зенитчики уничтожили с утра штурмовик Су-25 российских оккупантов - Фото
Летчик штурмовика Су-25 ВКС РФ (скриншот)

На фронте в Херсонской области украинские зенитчики утром 7 ноября уничтожили штурмовик российских оккупантов Су-25. Об этом сообщили в Воздушных силах.

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"Птичка" врага упала около  09:30 утра.

Отличились бойцы подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

"Слава Україні! Смерть ворогам!", – подытожили в ВС ВСУ.

Читайте также: "Новости не слушайте". Оккупант рассказал об отступлении под Херсоном – перехват ГУР

Євген Пилипенко
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война Херсонская область авиация штурмовик су-25 вкс рф южный фронт
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