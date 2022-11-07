Южный фронт. Украинские зенитчики уничтожили с утра штурмовик Су-25 российских оккупантов
07.11.2022, 10:46
Летчик штурмовика Су-25 ВКС РФ (скриншот)
На фронте в Херсонской области украинские зенитчики утром 7 ноября уничтожили штурмовик российских оккупантов Су-25. Об этом сообщили в Воздушных силах.
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"Птичка" врага упала около 09:30 утра.
Отличились бойцы подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".
"Слава Україні! Смерть ворогам!", – подытожили в ВС ВСУ.
- 31 октября зенитчики ВСУ за три минуты сбили два ударных вертолета россиян на юге.
- За вчера, 6 ноября, армия России потеряла еще 530 военных.
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