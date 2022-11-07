Южный фронт. Украинские зенитчики уничтожили с утра штурмовик Су-25 российских оккупантов

На фронте в Херсонской области украинские зенитчики утром 7 ноября уничтожили штурмовик российских оккупантов Су-25. Об этом сообщили в Воздушных силах.

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"Птичка" врага упала около 09:30 утра.

Отличились бойцы подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

"Слава Україні! Смерть ворогам!", – подытожили в ВС ВСУ.

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Євген Пилипенко

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