Российский оккупант в телефонном разговоре с родственниками сообщил об отступлении из Херсонской области в Крым. В Главном управлении разведки Минобороны перехватили разговор и идентифицировали личность российского военного. Перехват опубликован в Facebook ГУР.

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В ГУР определили, что записали разговор Романа Федоринова, который родился 15.10.2001, вероятно, в поселке Шушенское Красноярского края, РФ.

Федоринов – офицер армии РФ, проходит службу в танковом батальоне 205 отдельной мотострелковой бригады, временно выполняет функции командира танка.

Собеседник спросил оккупанта, идут ли они "вперед" в Херсоне, оккупант ответил, что идут "назад", а он сам, скорее всего, в Крым – ремонтировать танк.

"А так эти четыре дня не прекращали бомбить. Бомбили и бомбили 152-ми...", – рассказал он.

"Я вот смотрю, ты не звонишь... А че мне сказали – в Херсоне наши вперед пошли? Разгромили там...", – удивляется собеседник оккупанта.

"Не знаю. Это новости – не слушайте", – ответил он.

"Значит, обманули меня", – констатировал собеседник оккупанта.

"Да, обманули", – подтвердил оккупант.

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Наталія Медведєва

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