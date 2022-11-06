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"Россияне будут сдавать тут все, мы уже жжем боеприпасы" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 20:40
Мобилизованные РФ (Фото - скриншот из видео)

Оккупант из донецких террористов рассказывает, что россияне готовятся отступать в Херсонской области и сами подрывают склады с боеприпасами, потому что не могут их эвакуировать. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки минобороны.

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"Думаю, отсюда будем скоро сваливать... По ходу, россияне будут сдавать это все дело", – говорит террорист жене.

"Они ж вас не забудут хоть?" – спрашивает женщина.

"Это хрен его знает... Сегодня мы боекомплект палили... Стреляло, сверкало так, что я тебе передать не могу. Там боекомплект взрывают они тоже, короче, уничтожают боеприпасы", – рассказывает он.

Женщина говорит, что россияне "кричат, что надо удержать Херсон по любому". 

"Они его больше сдают, чем удерживают", – отвечает террорист.

Слушайте также: "Нет тела – нет дела". Вышедшим из окружения россиянам не дают забрать 200-х: перехват ГУР

Сергій Бережний
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телефонный разговор перехват ГУР оккупанты Херсонская область война
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