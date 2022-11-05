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"Нет тела – нет дела". Вышедшим из окружения россиянам не дают забрать 200-х: перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 18:24
Видео: ГУР
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Оккупант рассказал о выходе россиян из окружения на Донецком направлении – выйти удалось только 16 из 36. При этом российские командиры, по его словам, не разрешают забирать убитых. Очередной перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Из окружения выходили. Из 36 – 16 вышли всего. 200-х не разрешают забирать. Нет тела – нет дела", – сказал оккупант, предположив, что такой подход связан с нежеланием властей РФ выплачивать семьям убитых обещанные денежные компенсации.

В ГУР уточняют, что перехвачен разговор военнослужащего 752-го полка РФ, который воюет на Донецком направлении.

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Оксана Житнюк
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