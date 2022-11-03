"Убейте их, расчлените, разорвите, сожгите" – перехват ГУР призывов подруги оккупанта

В перехваченном Главным управлением разведки Минобороны разговоре девушка российского оккупанта призвала его "убить", "расчленить", "сжечь" попавших в плен украинцев. Запись перехваченного разговора ГУР опубликовало на своем сайте и в соцсетях.

Оккупант рассказал подруге, что они взяли в плен двоих украинских военнослужащих.

"Да че, вон пару "укропов" поймали", – сказал оккупант.

"Поймали их? Убили?" – спросила девушка.

"Нет, допрашивают", – ответил россиян.

"Убей... Допросите, отрежьте, убейте их, расчлените, разорвите, сожгите, заберите все у них. Нах*р вам они нужны? Еще кормить, вообще не кормите их, к дереву привяжите", – призвала подруга российского оккупанта.

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Наталія Медведєва

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