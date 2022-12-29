В Кремле ушли от ответа на вопрос, защищена ли Москва "от украинских беспилотников"

29 декабря, на фоне новых взрывов около аэродрома стратегической авиации России в Энгельсе, на брифинге в Кремле не стали отвечать на вопрос, "защищена ли Москва от украинских беспилотников?"

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Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина сослался на некомпетентность в этом вопросе: "Это вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается".

Дмитрий Песков "переадресовал" спрашивающего "в другие ведомства, вы их прекрасно знаете".

Военное ведомство РФ не комментирует подобные случаи на брифингах, то есть вопрос сотрудника СМИ остался без ответа.

Євген Пилипенко

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