UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Кремле ушли от ответа на вопрос, защищена ли Москва "от украинских беспилотников"

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 12:26
В Кремле ушли от ответа на вопрос, защищена ли Москва
Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

29 декабря, на фоне новых взрывов около аэродрома стратегической авиации России в Энгельсе, на брифинге в Кремле не стали отвечать на вопрос, "защищена ли Москва от украинских беспилотников?"

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина сослался на некомпетентность в этом вопросе: "Это вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается".

Дмитрий Песков "переадресовал" спрашивающего "в другие ведомства, вы их прекрасно знаете".

Военное ведомство РФ не комментирует подобные случаи на брифингах, то есть вопрос сотрудника СМИ остался без ответа.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Москва дмитрий песков пво БПЛА беспилотник
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 