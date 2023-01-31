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Байден сказал, что собирается обсудить с Зеленским запросы Украины об оружии для войны

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 18:04
Байден сказал, что собирается обсудить с Зеленским запросы Украины об оружии для войны - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что собирается обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским запросы Украины о военной помощи. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент AFP Себастьян Смит.

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По его словам, Байден сказал, что поговорит с Зеленским о последних запросах Украины относительно оружия для обороны от агрессии России.

Он отметил, что американский президент произнес это через сутки после того, как отрицательно ответил на вопрос о возможных поставках истребителей F-16 Украине.

В последнее время украинское руководство активно лоббирует поставки западной авиации, однако союзники пока не дают однозначного ответа по этому вопросу.  

Читайте также: В Белом доме ушли от прямого ответа насчет "нет" Байдена по истребителям F-16 для Украины 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война военная помощь джо байден
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