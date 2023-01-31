Байден сказал, что собирается обсудить с Зеленским запросы Украины об оружии для войны

Президент США Джо Байден заявил, что собирается обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским запросы Украины о военной помощи. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент AFP Себастьян Смит.

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По его словам, Байден сказал, что поговорит с Зеленским о последних запросах Украины относительно оружия для обороны от агрессии России.

Он отметил, что американский президент произнес это через сутки после того, как отрицательно ответил на вопрос о возможных поставках истребителей F-16 Украине.

В последнее время украинское руководство активно лоббирует поставки западной авиации, однако союзники пока не дают однозначного ответа по этому вопросу.

19 января 2023 года в Пентагоне заявляли, что сейчас "просто нет смысла" отправлять танки Abrams в Украину.

Неделю спустя, 25 января, Байден объявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос. На днях у Байдена не исключили передачи Украине F-16.

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Дмитро Гриниченко

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