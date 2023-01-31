Украина пока не направляла запрос в Германию на поставку боевых самолетов – Макеев

Украина пока не направляла немецкому правительству запрос о поставках истребителей для Воздушных сил ВСУ. Об этом заявил DW украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

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На вопрос о том, что теперь, получив согласие союзников на поставки западных танков, Киев надеется получить и западные боевые самолеты, и насколько это реально, дипломат сказал, что "мы очень постоянны в переговорах с международными партнерами в том, чтобы понять, какое оборудование можем получить".

"Мы пока не отправляли никакого запроса на получение истребителей от Германии", – сказал дипломат.

Макеев отметил, что сейчас его приоритеты по вооружениям – это бронемашины, танки, ПВО и артиллерия, и уточнил, что Украине не нужны подлодки от Германии. Это заявление о подводном флоте прямо противоречит тому, что пишет замглавы МИД Андрей Мельник, предшественник Макеева в Берлине.

Посол подчеркнул, что судьба запроса насчет истребителей из Германии напрямую зависит от ситуации на поле боя, и если военные попросят об этом, он возьмет эту тему в проработку с партнерами "за закрытыми дверями в доверительном окружении".

Макеев полагает, что Россия должна пройти денацификацию по немецкому образцу.

Канцлер Олаф Шольц пока категорически против поставок истребителей для ВСУ.

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Євген Пилипенко

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