"Все начиналось с 5000 касок". Посол в Берлине заявил о "цивилизационном сломе" в Германии
Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил о кардинальных изменениях в Германии, так как еще год назад страна напрочь отказывалась поставлять оружие Украине, ограничиваясь передачей "пресловутых" 5000 касок, а сейчас Берлин активно вооружает ВСУ современной техникой. Об этом он сказал в интервью НВ.
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Он напомнил, что Германия стала первой страной, которая поставила Украине западную систему противовоздушной обороны – это была Iris-T. Также Берлин передал системы залпового огня Mars, бронемашины Dingo, "Гепарды", мостоукладчики, САУ PzH 2000.
"Все это находится в списке того, что мы хотим, чтобы Германия продолжила дальше поставлять. И конечно, из этого списка не исключается тема дальнейшей поставки бронетехники, в том числе танков (речь о Leopard, которые Берлин пока отказывается передавать Украине. – ред.)", – сказал Макеев, подчеркнув, что на дипломатическом уровне продолжается работа по этому вопросу.
Он заявил о "цивилизационном сломе" в Германии, так как страна начала осознавать свою роль в войне РФ против Украины и очень сильно изменилась. По мнению Макеева, закончилась "эпоха восточной политики" Германии и происходит признание ошибок.
"Еще год назад ни один немец не мог себе представить, что из Германии будет поставляться оружие <…> Осознание этого обычно требует целых поколений, а это происходит за месяцы. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это произошло с сегодня на завтра. Но мы помним, с чего начиналась немецкая помощь, и эти пресловутые 5000 шлемов. Давайте посмотрим, к чему это пришло сегодня", – сказал Макеев.
До полномасштабного вторжения РФ Германия последовательно отказывалась давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокировала поставки Киеву вооружений через НАТО.
В конце января 2022-го министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ поставит Украине 5000 военных защитных касок. До этого было объявлено о передаче военного полевого госпиталя.
- Недавно Германия передала Украине 10 беспилотных надводных кораблей, три мостоукладчика, запчасти для вертолетов.
- Германия передаст Украине еще семь (ранее было передано 30) зенитных самоходных установок Gepard Украине весной 2023 года. Это будут последние образцы данной системы со складов немецкой промышленности.
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