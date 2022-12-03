"Все начиналось с 5000 касок". Посол в Берлине заявил о "цивилизационном сломе" в Германии

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил о кардинальных изменениях в Германии, так как еще год назад страна напрочь отказывалась поставлять оружие Украине, ограничиваясь передачей "пресловутых" 5000 касок, а сейчас Берлин активно вооружает ВСУ современной техникой. Об этом он сказал в интервью НВ.

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Он напомнил, что Германия стала первой страной, которая поставила Украине западную систему противовоздушной обороны – это была Iris-T. Также Берлин передал системы залпового огня Mars, бронемашины Dingo, "Гепарды", мостоукладчики, САУ PzH 2000.

"Все это находится в списке того, что мы хотим, чтобы Германия продолжила дальше поставлять. И конечно, из этого списка не исключается тема дальнейшей поставки бронетехники, в том числе танков (речь о Leopard, которые Берлин пока отказывается передавать Украине. – ред.)", – сказал Макеев, подчеркнув, что на дипломатическом уровне продолжается работа по этому вопросу.

Он заявил о "цивилизационном сломе" в Германии, так как страна начала осознавать свою роль в войне РФ против Украины и очень сильно изменилась. По мнению Макеева, закончилась "эпоха восточной политики" Германии и происходит признание ошибок.

"Еще год назад ни один немец не мог себе представить, что из Германии будет поставляться оружие <…> Осознание этого обычно требует целых поколений, а это происходит за месяцы. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это произошло с сегодня на завтра. Но мы помним, с чего начиналась немецкая помощь, и эти пресловутые 5000 шлемов. Давайте посмотрим, к чему это пришло сегодня", – сказал Макеев.

До полномасштабного вторжения РФ Германия последовательно отказывалась давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокировала поставки Киеву вооружений через НАТО.

В конце января 2022-го министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ поставит Украине 5000 военных защитных касок. До этого было объявлено о передаче военного полевого госпиталя.

Недавно Германия передала Украине 10 беспилотных надводных кораблей, три мостоукладчика, запчасти для вертолетов.

Германия передаст Украине еще семь (ранее было передано 30) зенитных самоходных установок Gepard Украине весной 2023 года. Это будут последние образцы данной системы со складов немецкой промышленности.

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Оксана Житнюк

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