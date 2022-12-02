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В Германии поддержали военное возвращение Крыма: Россия отбросила возможность переговоров

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 11:01
В Германии поддержали военное возвращение Крыма: Россия отбросила возможность переговоров - Фото
Кристоф Хойсген (Фото: EPA)

Экс-советник Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что если Украина способна вернуть Крым военным путем, то Германии стоит поддержать ее. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.

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По его словам, Крым, безусловно, является территорией Украины и она имеет полное право вернуть его военным путем, а поэтому решение должны принимать в Киеве.

Он отметил, что Германия пыталась "решить проблему" с Россией после начала ее агрессии против Украины в 2014 году путем переговоров и минских соглашений. 

Хойсген подчеркнул, что Россия отбросила все переговорные усилия на второй план и ведет себя очень агрессивно, неся ответственность за гибель десятков тысяч людей. 

"Взгляните только на Мариуполь, на то, как они его разрушили. Они разрушили его, так же как Грозный. Так что мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", — сказал он.

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Дмитро Гриниченко
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Германия война Крым Кристоф Хойсген
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