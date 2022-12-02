В Германии поддержали военное возвращение Крыма: Россия отбросила возможность переговоров
Экс-советник Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что если Украина способна вернуть Крым военным путем, то Германии стоит поддержать ее. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Крым, безусловно, является территорией Украины и она имеет полное право вернуть его военным путем, а поэтому решение должны принимать в Киеве.
Он отметил, что Германия пыталась "решить проблему" с Россией после начала ее агрессии против Украины в 2014 году путем переговоров и минских соглашений.
Хойсген подчеркнул, что Россия отбросила все переговорные усилия на второй план и ведет себя очень агрессивно, неся ответственность за гибель десятков тысяч людей.
"Взгляните только на Мариуполь, на то, как они его разрушили. Они разрушили его, так же как Грозный. Так что мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", — сказал он.
- Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит выделять Крым в вопросе освобождения временно оккупированных территорий, так как он ничем не отличается от других захваченных регионов Украины.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть временно оккупированный Крым без боев.
- Российские оккупанты строят укрепления в Джанкойском районе Крыма, но эвакуации пока нет, заявляли в ГУР.
- Украина рассматривает вариант полного выдворения граждан РФ из Крыма после освобождения полуострова от оккупантов.
Читайте также: Подоляк гарантирует, что через полгода будет в Ялте. Это совпадает с прогнозом Буданова
Комментарии