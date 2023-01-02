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Посол Украины заявил, что Россия должна пройти денацификацию по немецкому образцу

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 19:50
Посол Украины заявил, что Россия должна пройти денацификацию по немецкому образцу - Фото
Фото: Алексей Макеев / Facebook

Украинские дипломаты в разговорах с немецкими коллегами предлагают в будущем провести денацификацию России по образцу Германии после Второй мировой войны, рассказал в интервью Европейской правде посол в Берлине Алексей Макеев.

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"У Германии прекрасный опыт того, как перевоспитать целые поколения людей", – сказал он.

Макеев заявил, что в Германии до сих пор пытаются искать "хороших русских", но постепенно отходят от мысли о том, что российско-украинская война – это война только Путина.

"Это не Путин убивает, не Путин насилует, не Путин применяет пытки – это россияне", – подчеркнул посол.

"Наша задача – убедить их [немцев]: посмотрите назад на себя. Потому что покаяние, через которое прошла Германия, – это прекрасный образец того, через что должна пройти Россия, если кто-то надеется, что РФ еще может быть цивилизованной и демократической", – сказал Макеев.

Он добавил, что денацификация России еще не будет означать примирение с Украиной.

Могут пройти десятилетия, прежде чем избранный на демократических выборах президент России сможет приехать в Киев и, как немецкий канцлер Вилли Брандт в Варшаве в 1970-х годах, стать на колени перед Стеной памяти погибших за Украину возле Михайловского собора.

Макеев также сказал, что, в отличие от послевоенной Германии, оккупировать Россию для денацификации не нужно – в XXI веке есть другие методы.

Андрій Водяний
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Германия алексей макеев денацификация
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