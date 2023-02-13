В ВСУ опровергли заявление оккупантов о захвате поселка под Бахмутом
В Вооруженных Силах Украины опровергли заявление россиян о захвате поселка Красная Гора в Бахмутском районе. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Информация о том, что россияне взяли Красную Гору, не соответствует действительности. Там продолжаются бои. Мы держим ситуацию под контролем", – заявил Череватый.
Он добавил, что Бахмут остается в центре основных атак России.
"На Бахмутском направлении противник совершил 85 атак, было 33 боя. В районе города Бахмута было 25 атак и 19 боевых столкновений", – сказал спикер ВСУ CNN.
Череватый подчеркнул, что у ВСУ есть возможность поставлять в Бахмут оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых.
- 13 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что российские мобилизованные все чаще отказываются идти в наступление, из-за чего командирам приходится формировать штурмовые подразделения из оккупантов, снятых со второй и третьей линий.
Читайте также: Россияне спрятали свой ЗРК "Оса", но его нашли и уничтожили бойцы ВСУ – видео
Комментарии