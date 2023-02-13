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В ВСУ опровергли заявление оккупантов о захвате поселка под Бахмутом

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 19:39
В ВСУ опровергли заявление оккупантов о захвате поселка под Бахмутом - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В Вооруженных Силах Украины опровергли заявление россиян о захвате поселка Красная Гора в Бахмутском районе. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN.

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"Информация о том, что россияне взяли Красную Гору, не соответствует действительности. Там продолжаются бои. Мы держим ситуацию под контролем", – заявил Череватый.

Он добавил, что Бахмут остается в центре основных атак России.

"На Бахмутском направлении противник совершил 85 атак, было 33 боя. В районе города Бахмута было 25 атак и 19 боевых столкновений", – сказал спикер ВСУ CNN.

Череватый подчеркнул, что у ВСУ есть возможность поставлять в Бахмут оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых.

  • 13 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что российские мобилизованные все чаще отказываются идти в наступление, из-за чего командирам приходится формировать штурмовые подразделения из оккупантов, снятых со второй и третьей линий.

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Наталія Медведєва
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война бахмут Сергей Череватый
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