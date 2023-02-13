Российские мобилизованные все чаще отказываются идти в наступление – Генштаб

Российские мобилизованные все чаще отказываются идти в наступление, из-за чего командирам приходится формировать штурмовые подразделения из оккупантов, снятых со второй и третьей линий. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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По данным украинских военных, участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие РФ, находящиеся в подразделениях 1-го армейского корпуса Южного ВО, отказываются идти в наступление.

"Поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны. Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении", – сообщает Генштаб.

Также в сводке сказано, что из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых оккупантов. Помещение детской больницы №3 тоже переоборудовано под военный госпиталь.

В Силах обороны сообщили, что под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Оксана Житнюк

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