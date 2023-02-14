Министр обороны Польши: Решение по F-16 в итоге будет положительным, продолжаем давить

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что решение по передаче Украине истребителей F-16 в итоге будет положительным. Об этом он сообщил после заседания группы стран-союзников в формате "Рамштайн", цитирует его издание Interia Wydarzenia.

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По его словам, передача F-16 требует давления на союзников, как это было с танками Leopard 2 и системами противовоздушной обороны Patriot.

Он отметил, что потенциал Польши в этом вопросе ограничен, так как страна имеет всего 48 таких самолетов, однако у союзников их намного больше.

"Я думаю, что этот разговор тоже закончится положительными решениями, но надо надавить", — сказал министр.

Блащак заявил, что танки Leopard 2 будут доставлены в Украину в середине марта.

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Дмитро Гриниченко

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