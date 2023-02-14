UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Польши: Решение по F-16 в итоге будет положительным, продолжаем давить

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 18:57
Министр обороны Польши: Решение по F-16 в итоге будет положительным, продолжаем давить - Фото
Мариуш Блащак (Фото: EPA)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что решение по передаче Украине истребителей F-16 в итоге будет положительным. Об этом он сообщил после заседания группы стран-союзников в формате "Рамштайн", цитирует его издание Interia Wydarzenia.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, передача F-16 требует давления на союзников, как это было с танками Leopard 2 и системами противовоздушной обороны Patriot. 

Он отметил, что потенциал Польши в этом вопросе ограничен, так как страна имеет всего 48 таких самолетов, однако у союзников их намного больше. 

"Я думаю, что этот разговор тоже закончится положительными решениями, но надо надавить", — сказал министр.

Блащак заявил, что танки Leopard 2 будут доставлены в Украину в середине марта. 

Читайте также: Остин: США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащак война польша истребители военная помощь f-16 рамштайн
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 