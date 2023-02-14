Министр обороны Польши: Решение по F-16 в итоге будет положительным, продолжаем давить
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что решение по передаче Украине истребителей F-16 в итоге будет положительным. Об этом он сообщил после заседания группы стран-союзников в формате "Рамштайн", цитирует его издание Interia Wydarzenia.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, передача F-16 требует давления на союзников, как это было с танками Leopard 2 и системами противовоздушной обороны Patriot.
Он отметил, что потенциал Польши в этом вопросе ограничен, так как страна имеет всего 48 таких самолетов, однако у союзников их намного больше.
"Я думаю, что этот разговор тоже закончится положительными решениями, но надо надавить", — сказал министр.
Блащак заявил, что танки Leopard 2 будут доставлены в Украину в середине марта.
- Выступая перед встречей, генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники приложат все усилия, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое вооружение.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно выстоять в битве на истощение за Бахмут.
Читайте также: Остин: США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины
Комментарии