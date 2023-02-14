Война быстро не закончится. Германия начнет производство снарядов для Gepard – Писториус

В Германии считают, что война против России закончится не скоро, поэтому ФРГ будет самостоятельно производить боеприпасы для зенитных установок Gepard. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

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"Краткосрочного прекращения войны не будет, – сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе. – Я также не вижу краткосрочного победителя".

Поэтому, по словам министра обороны ФРГ, важно расставлять правильные акценты при поставках оружия в Украину.

Писториус рассказал, что Германия подписала контракты с Rheinmetall на возобновление производства боеприпасов для поставленных Киеву зенитных установок Gepard.

"Мы быстро начнем собственное производство боеприпасов для Gepard в Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части противовоздушной обороны", – сказал он.

С поставкой "Гепардов" были проблемы, поскольку было доступно лишь около 60 000 необходимых для них 35-мм снарядов. Сперва немецкие власти нашли такие боеприпасы в Южной Америке, однако их передачу Украине не одобрила страна-производитель – Швейцария.

В июле 2022 года сообщалось, что Германия нашла производителя боеприпасов для "гепардов" в Норвегии.

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Наталія Медведєва

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