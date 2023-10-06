RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Rheinmetall підписав новий контракт на снаряди калібру 155 мм для ЗСУ та бундесверу

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 15:59
Rheinmetall підписав новий контракт на снаряди калібру 155 мм для ЗСУ та бундесверу - Фото
Снаряди калібру 155 мм на заводі Rheinmetall (Фото - EPA)

Провідний оборонний концерн Німеччини Rheinmetall підписав з урядом ФРН новий контракт на артилерійські снаряди калібру 155-мм.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Rheinmetall повідомив, що прийняв велике замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси "в рамках наявного рамкового замовлення уряду Німеччини".

В рамках контракту для ЗСУ будуть вироблені "десятки тисяч снарядів L15", а для бундесверу 155-мм снаряди Assegai. Постачання заплановано на 2024 рік.

Вартість замовлення не розкривається, однак сказано, що вона знаходиться "в нижньому тризначному діапазоні мільйонів євро" (тобто перевищує 100 млн євро).

18 липня бундесвер і Rheinmetall підписали рамковий контракт на постачання сотень тисяч артилерійських снарядів на суму близько 1,2 млрд євро. Снаряди призначені для поповнення запасів бундесверу, значну частину яких було передано у вигляді військової допомоги Україні.

Читайте також: Rheinmetall не чекатиме кінця війни: завод в Україні відкриють уже до середини осені

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НімеччинаконтрактснарядиRheinmetall155 мм
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 