Rheinmetall підписав новий контракт на снаряди калібру 155 мм для ЗСУ та бундесверу

Провідний оборонний концерн Німеччини Rheinmetall підписав з урядом ФРН новий контракт на артилерійські снаряди калібру 155-мм.

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Rheinmetall повідомив, що прийняв велике замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси "в рамках наявного рамкового замовлення уряду Німеччини".

В рамках контракту для ЗСУ будуть вироблені "десятки тисяч снарядів L15", а для бундесверу 155-мм снаряди Assegai. Постачання заплановано на 2024 рік.

Вартість замовлення не розкривається, однак сказано, що вона знаходиться "в нижньому тризначному діапазоні мільйонів євро" (тобто перевищує 100 млн євро).

18 липня бундесвер і Rheinmetall підписали рамковий контракт на постачання сотень тисяч артилерійських снарядів на суму близько 1,2 млрд євро. Снаряди призначені для поповнення запасів бундесверу, значну частину яких було передано у вигляді військової допомоги Україні.

16 червня у Rheinmetall заявили, що розраховують укласти з урядом Німеччини багатомільярдний контракт на постачання Україні боєприпасів для зенітних установок Gepard.

6 липня бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma для потреб бундесверу та військової допомоги Україні.

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