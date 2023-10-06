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Rheinmetall подписал новый контракт на снаряды калибра 155 мм для ВСУ и бундесвера

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 15:59
Rheinmetall подписал новый контракт на снаряды калибра 155 мм для ВСУ и бундесвера - Фото
Снаряды калибра 155 мм на заводе Rheinmetall (Фото - EPA)

Ведущий оборонный концерн Германии Rheinmetall подписал с правительством ФРГ новый контракт на артиллерийские снаряды калибра 155-мм.  

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Rheinmetall сообщил, что принял крупный заказ на 155-мм артиллерийские боеприпасы "в рамках существующего рамочного заказа правительства Германии". 

В рамках контракта для ВСУ будут произведены "десятки тысяч снарядов L15", а для бундесвера 155-мм снаряды Assegai. Поставка запланирована на 2024 год.

Стоимость заказа не раскрывается, однако сказано, что она находится "в нижнем трехзначном диапазоне миллионов евро" (то есть, превышает 100 млн евро). 

18 июля бундесвер и Rheinmetall подписали рамочный контракт на поставку сотен тысяч артиллерийских снарядов на сумму около 1,2 млрд евро. Снаряды предназначены для пополнения запасов бундесвера, существенная часть которых была передана в виде военной помощи Украине.   

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Сергей Бережной
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