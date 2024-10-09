Под Брянском пожар и детонация. Вероятно, дрон атаковал склад боеприпасов – видео

Взрыв (Иллюстративное фото)

Власти Брянской области заявили, что в ночь на 9 октября регион атаковали беспилотники. В сети распространяются видео пожара и серии взрывов, которые произошли вблизи города Карачев, вероятно, вследствие попадания БпЛА по складу боеприпасов.

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Российские пропагандисты опубликовали в Telegram ряд роликов, на которых видно зарево и слышны непрерывные звуки взрывов, похожих на детонацию.

Вблизи населенного пункта Карачев находится 67-й арсенал ГРАУ, где, по информации из открытых источников, часть боеприпасов хранилась под открытым небом. Снаряды и другое вооружение, хранившиеся на этом арсенале, вероятно, сейчас взрываются после атаки дронов.

Спутниковый снимок (Google/Defense Express)

Минобороны страны-агрессора и власти Брянской области традиционно отчитываются об "успешной работе российской ПВО".