Под Брянском пожар и детонация. Вероятно, дрон атаковал склад боеприпасов – видео
Взрыв (Иллюстративное фото)

Власти Брянской области заявили, что в ночь на 9 октября регион атаковали беспилотники. В сети распространяются видео пожара и серии взрывов, которые произошли вблизи города Карачев, вероятно, вследствие попадания БпЛА по складу боеприпасов.

Российские пропагандисты опубликовали в Telegram ряд роликов, на которых видно зарево и слышны непрерывные звуки взрывов, похожих на детонацию.

Вблизи населенного пункта Карачев находится 67-й арсенал ГРАУ, где, по информации из открытых источников, часть боеприпасов хранилась под открытым небом. Снаряды и другое вооружение, хранившиеся на этом арсенале, вероятно, сейчас взрываются после атаки дронов.

Супутниковий знімок (Google/Defense Express)
Спутниковый снимок (Google/Defense Express)

Минобороны страны-агрессора и власти Брянской области традиционно отчитываются об "успешной работе российской ПВО".

  • В ночь на 18 сентября власти Тверской области жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона Руденя заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных каналах писали о попадании в склад военных.
  • Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где горит склад, на котором хранятся российские ракеты.
  • Впоследствии стало известно, что беспилотники Сил обороны атаковали склад, на котором оккупанты хранили ракеты и управляемые авиационные бомбы.
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