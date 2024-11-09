Зеленський: Цього року Україна виготовила понад 100 одиниць ракетного озброєння

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Протягом 2024 року Україна змогла виготовити понад 100 одиниць ракетного озброєння, передбачається подальший розвиток української оборонної промисловості. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу глибину. Будемо це нарощувати. Перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року", – сказав він.

Крім того, було проведено нараду щодо ситуації на фронті. Доповідали міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Найбільше уваги приділили Курахівському напрямку, наголосив Зеленський.