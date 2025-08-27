Росія вдарила "шахедом" по Чернігову: на підприємстві пожежа, є постраждалі – фото
У Чернігові впав і вибухнув російський дрон "шахед". Начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомляє про поранених і пожежу.
Ворожий дрон упав у межах міста близько 12:00, було чути кілька вибухів, один з них у приватному секторі. Внаслідок удару ворожого дрону виникла пожежа на одному з підприємств міста, повідомляє Брижинський.
Через російську атаку станом на 12: 31 поранення отримали дві жінки, одну з них госпіталізовано до лікарні.
- Унаслідок нічної атаки росіян 27 серпня у Полтавській області постраждало підприємство енергетичного сектору. Через це в області були знеструмлення та пожежі.
- Також ворог масовано атакував дронами Сумську громаду й обласний центр. На околицях громади пошкоджено об’єкти інфраструктури, у Сумах було "неспокійно", але без влучань у житлову забудову.
