Росіяни масовано атакували дронами Сумську громаду й обласний центр
У ніч проти 27 серпня Росія масовано атакувала безпілотниками Сумську громаду, зокрема й обласний центр. Про це повідомили начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров і виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.
Григоров повідомив, що ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади.
Є пошкодження об’єктів інфраструктури, на місцях працюють аварійні служби.
Кобзар написав про "неспокійну" ніч у Сумах, проте минулося без влучань у житлові квартали.
- Суми й область регулярно потерпають від російських ударів.
- 18 серпня Росія вдарила по державному університету в Сумах, зруйнувавши корпус. 20 серпня росіяни влаштували масовану дронову атаку на Охтирку, поранивши 14 людей.
