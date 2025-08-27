Росіяни масовано атакували дронами Сумську громаду й обласний центр
Shahed (Фото: Pacific Press)

У ніч проти 27 серпня Росія масовано атакувала безпілотниками Сумську громаду, зокрема й обласний центр. Про це повідомили начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров і виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.

Григоров повідомив, що ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади.

Є пошкодження об’єктів інфраструктури, на місцях працюють аварійні служби.

Кобзар написав про "неспокійну" ніч у Сумах, проте минулося без влучань у житлові квартали.

  • Суми й область регулярно потерпають від російських ударів.
  • 18 серпня Росія вдарила по державному університету в Сумах, зруйнувавши корпус. 20 серпня росіяни влаштували масовану дронову атаку на Охтирку, поранивши 14 людей.
обстрілБПЛАСумиСумська областьшахед