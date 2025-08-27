Россияне массированно атаковали дронами Сумскую общину и областной центр
Shahed (Фото: Pacific Press)

В ночь на 27 августа Россия массированно атаковала беспилотниками Сумскую общину, в том числе и областной центр. Об этом сообщили начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

Григоров сообщил, что враг нанес массированный удар беспилотниками по окраине Сумской общины.

Есть повреждения объектов инфраструктуры, на местах работают аварийные службы.

Кобзарь написал о "неспокойной" ночи в Сумах, однако обошлось без попаданий в жилые кварталы.

  • Сумы и область регулярно страдают от российских ударов.
  • 18 августа Россия ударила по государственному университету в Сумах, разрушив корпус. 20 августа россияне устроили массированную дроновую атаку на Ахтырку, ранив 14 человек.
обстрелБПЛАсумская областьСумышахед